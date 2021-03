“Queríamos preguntarle si necesita una plaza de parking o una pista de aterrizaje”: la nota a un conductor que arrasa en las redes

La situación puede resultarle familiar a muchos y muchas: vas en tu vehículo, te dispones a buscar aparcamiento y cuando por fin parece que ves un hueco muchas veces te das cuenta de que tu coche no cabe porque alguien ha decidido aparcar de mala manera ocupando claramente más espacio del necesario. Tanto es así que donde cabrían dos coches, por culpa de este clásico conductor especialista en dejar el vehículo de cualquier modo, solo cabe el suyo. Sucede en la calle, pero también ocurre con más o menos frecuencia en los garajes públicos y privados con el mismo resultado: un mosqueo considerable, o cuando menos una soberana decepción y aquello de ‘mi gozo en un pozo’ merodeando por nuestra cabeza.

Como ejemplo más flagrante tenemos el compartido por un usuario en Twitter que ha convertido en viral la aplaudida la nota que le dejaron en el vehículo al responsable que decidió en algún momento de no demasiada lucidez aparcar su coche ocupando nada más y nada menos que cuatro plazas de garaje.

“Estimado vecino, queríamos preguntarle si necesita una plaza de parking o una pista de aterrizaje. No es broma, el hecho de ocupar 4 plazas al aparcar nos asombra. En la próxima reunión podríamos debatir el hecho de solicitar la licencia correspondiente para que pueda aparcar un helicóptero si quiere también. Postdata: si tienes miedo de las columnas cómprate un coche más pequeño”, escriben, despidiéndose con un cordial “saludos”.

Carcajadas en las redes sociales por la irónica nota

Y como cabe esperar, esta nota, acompañada de la imagen del vehículo aparcado de la peor manera posible, no ha dejado de generar carcajadas en las redes, donde al tiempo en que muchos se han dado un festival de humor otros no han dudado en aplaudir la educada e irónica forma en que le expresan su queja.

Demasiado educados me parece a mi. Un Antonio Recio hace falta en ese edificio.

Eso se arregla aparcando 4 coches de forma que no pueda moverlo. A la siguiente aparca milimétricamente bien.

También, cabe mencionar, hay quien no da crédito a lo que está viendo, y por eso intentando buscar respuestas son varios los que se preguntan en las redes si por algún casual las cuatro plazas fuesen suyas. Ante esta teoría, otros tantos contestan: "Si fueran suyas no le pondrían el papel, porque si son suyas uno aparca como quiera. No molestaría a nadie, ya que serían suyas".