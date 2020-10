Llevan a sus dos hijos al colegio a pesar de su positivo por covid y provocan un brote con 50 aislados

La segunda ola no da tregua y, por el momento, nuestra mejor defensa contra el virus sigue siendo la misma: la prevención. Múltiples autoridades sanitarias de todo el mundo han insistido por activa y por pasiva en ello: distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos e higiene personal tanto en el ámbito privado como en el espacio público son cuestiones clave. Como también lo es una máxima que, por obvia que parezca, todavía hay quien incumple: autoaislarse si se tienen síntomas (o un resultado positivo); no salir a la calle, no asistir a reuniones, no viajar o no acudir a un espacio cerrado si tenemos síntomas compatibles con el coronavirus. Dicho de otro modo: protegernos a nosotros mismos para proteger a los demás, y guardar cuarentena si creemos que podemos tener el virus y, en consecuencia, infectar a alguien si salimos.