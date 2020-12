La ciática impide al Papa celebrar la misa de Vísperas y Año Nuevo, pero este lanza el mensaje positivo de covid

Al analizar la respuesta, ha dejado claro que el Dios cristiano no tiene nada que ver con uno "que sacrificase los seres humanos por un gran proyecto, aunque fuese el mejor posible". Y ha aclarado así: "No, este Dios cínico y despiadado no existe. No es este el Dios que nosotros loamos y proclamamos Señor". Para Re, la respuesta de Dios recorre el camino de la encarnación: "Dios que nos ha revelado Jesucristo Dios es Padre eterno padre y si su hijo se ha hecho hombre es por la inmensa compasión del corazón del Padre".