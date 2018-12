¿Tienes el parabrisas congelado? Aquí te explicamos como quitar el hielo de tu coche

Informativos Telecinco

Es muy habitual que en estas fechas, a causa de las bajas temperaturas, que el parabrisas acabe con hielo incrustado. Es por ello que a continuación mostramos una serie de recomendaciones para intentar evitarlo y, en el caso de que suceda, cómo quitarlo.

Lo primero que habría que hacer es vaciar el agua y el jabón del lavaparabrisas del coche y cambiarlo por un líquido limpiaparabrisas especial para el invierno, que contiene un aditivo anticongelante. De lo contrario, es fácil que se congele el agua y deje inútil el mecanismo, lo que puede ser muy incómodo y peligroso.

Por otro lado, existen una serie de trucos para evitar este incidente: el mejor es dejar una manta vieja y gruesa sobre el cristal, cogida por los marcos de las puertas cerradas. Un cartón grueso o papeles de periódico también son efectivos, pero más difíciles de sujetar, tal y como recoge 'Autocasión'.

¿Y si finalmente se nos congela el parabrisas?

Aunque no es muy ecológico, encender el coche y poner la luneta térmica y la calefacción al máximo (aunque tardará en salir aire caliente mientras el motor esté frío); para después dirigir el chorro aire hacia el parabrisas. Subirá un poco la temperatura del cristal y el hielo se irá ablandando, lo que te facilitará el trabajo. No obstante, hay que dejar una ventanilla trasera abierta para que no se cierren las puertas con las llaves dentro del coche. Asimismo, es aconsejable no emplear esta técnica en un lugar cerrado, ya que uno podría intoxicarse con el monóxido de carbono.

Otro método es usando una tarjeta de crédito o cualquier carné de plástico rígido, aunque solo sirve si la capa de hielo no es muy gruesa. Si la temperatura ha bajado mucho, el hielo será muy duro y no se podrá “rascarlo” con la tarjeta de plástico. Si la capa es fina, sí puede servir, pero usa cualquier cosa que no implique ser reemplazada con un “doloroso” proceso, por si acaso.

El alcohol también puede ser útil. Cuenta con un punto de congelación más bajo que el agua, por lo que se mantiene líquido a menos temperatura. Puede ser un buen arma si la capa de hielo no es muy gruesa; de lo contrario, se necesitará bastante cantidad de alcohol para descongelarlo.

No obstante, el mejor método de todos es la rasqueta y el anticongelante. La rasqueta debe ser de plástico para no dañar el cristal, ni los marcos del parabrisas, y hay que empezar desde los bordes hacia el centro. Primero se rocía el líquido anticongelante en el cristal y luego se pasa la rasqueta, un proceso que, en dos minutos, ha solucionado el problema.

Lo que nunca debemos hacer

El agua caliente está prohibida. El parabrisas está formado por una lámina de vidrio muy fina (y frágil) pegada a un film plástico (que evita proyecciones de los cristales en caso de rotura) y otra capa fina de vidrio. Si el cristal está muy frío (por eso tiene hielo) y se le echa agua caliente, el golpe térmico lo astillará igual que un martillazo.

La sal tampoco es una aliada, ya que no descongela: evita que el agua se congele si está mezclada con ella, pero es muy lenta deshaciendo el hielo una vez está creado. Además, tiene dos puntos negativos importantes: el primero es que es fácil que se raye el parabrisas, dejándolo inservible, y el segundo, que es muy corrosiva para la chapa del coche.

¿Y si el hielo llega a los faros?

Además del parabrisas, el hielo también suele cubrir los faros del coche. Si el automóvil lleva lámparas convencionales de incandescencia, no pasa nada, ya que el calor que genera la bombilla al encenderla descongelará la superficie y la mantendrá limpia. Sin embargo, si el coche equipa faros de xenón o LED, es necesario saber que, aunque su luz es mayor, es mucho más fría: el calor que generan no es suficiente para descongelarlos. Habrá que hacer lo mismo que en el parabrisas para que los faros iluminen bien y no deslumbren al tráfico contrario.

