David, el presunto parricida de Beniel: "Obsesionado con su mujer e hijos", sin trabajo y sin dinero

"Por suerte, el mayor no vino a la casa. Porque yo creo querelataba Francisco Javier, un ex compañero de trabajo del parricida a La Verdad de Murcia . Este mismo asegura que David, se lo iba pidiendo a todo el mundo "a mi me pedía el móvil para llamar a sus hijos" y que últimamente estaba muy mal de salud "tenía". Además varios vecinos relatan que se le veía "ido"y siempre observando los movimientos que hacían su todavía mujer -se encontraban en trámites de divorcio- y sus hijos.