Valencia multa a 392 patinetes en la primera semana: conducción temeraria o sin casco, principales causas

El edil ha afirmado que ha habido " absoluta normalidad " y ha valorado que "no ha habido grandes cifras de sanciones", al tiempo que ha comentado que las multas se han impuesto principalmente por no llevar casco, por conducir con auriculares puestos o por circular por lugares que no permite la ordenanza de Movilidad. "El número de sanciones ha sido satisfactorio. Sería plenamente satisfactorio que fueran cero sanciones pero la lectura que hacemos es buena", ha insistido.

. @aaroncano_ 🗣️ Durant la primera setmana de sancions a usuaris i usuàries de patinets 🛴 només una de les 392 denúncies ha sigut per conducció indeguda 👮‍♀️👮‍♂️La majoria, 263, per no portar casc ⛑️ @AjuntamentVLC pic.twitter.com/OytkE7yIHs

De este modo, ha achacado la mayor parte del número de estas multas al " desconocimiento de la norma" y "del aparato que se lleva". El titular de Seguridad Ciudadana ha señalado, en esta línea, que "cuando se impuso el uso del caso en los ciclomotores se imponían 5.000 multas al año en València por no llevarlo, mientras que hoy en día "hay meses que no existen multas por el uso del casco en moto".

"Cuestión de seguridad"

"Es una cuestión de seguridad, no un capricho . Pueden llegar a los 30 kilómetros por hora o más y un golpe a 30 kilómetros por hora si no llevas casco, puede traer problemas ", ha añadido Aaron Cano, que ha expuesto que la división de Tráfico de la Policía Local ha sido la que más sanciones ha impuesto, seguida de la Unidad de Convivencia Nocturna (un 18 por ciento del total).

Radares móviles

Asimismo, ha señalado que el control en el caso de los patinetes "no resulta efectivo" con estos radares ya que no se trata de "radares fijos como para los coches". "No es la misma movilidad", ha dicho el concejal, que ha añadido que optar por ello "supondría una gran inversión" que "no repercutiría en mayor seguridad vial". "Eso no nos va a facilitar la tarea", ha concluido.