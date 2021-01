El perfil del sanitario infectado en la primera ola de la pandemia, veterano y de primera línea

Veteranos de entre 50 y 60 años que trabajaron en la primera línea de contención del virus desde las urgencias, las ucis o las consultas, con síntomas y con un curso clínico de la covid severo o moderado: así es el perfil de los sanitarios que se infectaron durante la primera ola.



Es una de las conclusiones del estudio de seroprevalencia realizado entre abril y junio pasado a casi 6.000 trabajadores de HM Hospitales y publicado en la revista "International Journal of Epidemiology", y que confirma además que la seroprevalencia en sanitarios es ligeramente superior a la de la población general.



Así, el 11% de los profesionales analizados presenta anticuerpos frente al SARS-CoV-2, y en el 40 % de los casos la exposición transcurrió de forma asintomática; del análisis de los datos se desprende que la infección es más frecuente en los trabajadores con alta y media exposición (12 % y 11 %, respectivamente), que en aquellos con baja exposición al virus (7 %).



"Esta conclusión es uno de los puntos más importantes de este estudio, pues este hallazgo no se ha documentado en otros de Europa y China, en los que la metodología era menos precisa, pues solo analizaron parte de la población trabajadora y no la totalidad como es nuestro caso", ha destacado el doctor José Felipe Varona, primer firmante del artículo y miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe.