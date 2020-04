La soledad del último adiós: el protocolo tan duro y frío que envuelve los entierros en tiempos de coronavirus

Sonia despidió a su padre desde la ventana de su casa, "le pedí a la funeraria si por favor me podía acercar el coche fúnebre vi la caja, una despedida dura, desde luego", cuenta. Juan pudo ver a su mujer, a Isabel, por última vez, pero sus hijos no, despedidas donde los abrazos, tan necesarios, a veces son irremediables, como cuenta Juan, "tenía un familiar en el hospital, él no pudo aguantar y se fundió en un abrazo, ha sido el único abrazo que he tenido" el único abrazo a parte del de sus hijos o su cuñada.