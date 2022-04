La prueba definitiva de que Esther López estuvo en casa de Óscar la madrugada que falleció

El teléfono de Esther López estuvo toda la noche en casa de Óscar conectado a la wifi de un vecino. Es uno de los indicios que tendrá sobre la mesa el lunes la jueza cuando tome declaración a Óscar como investigado. El margen de error del primer informe que hicieron los especialistas de la UCO era de unos 50 metros. Pero durante los registros de la vivienda en Traspinedo estuvieron haciendo pruebas con él móvil de Esther en la casa para ver a qué wifi se conectaba según el lugar de la casa donde estuvieran. Por eso el último informe puede ser mucho más preciso y ese estaría en la parte secreta del sumario al que no han accedido las partes.

Lo más llamativo es que a las 6,34 de la mañana el teléfono de Esther dejó esa wifi y poco después, a las 6,53 de la mañana el móvil de Óscar se puso en modo avión. Los dos al tiempo hasta pasadas las 9 de la mañana. Los investigadores sospechan que en ese tiempo Óscar pudo sacar a Esther de la vivienda, y pudo depositarla en la cuenta en la que fue encontrada. Es una acusación muy fuerte y es muy complicado de demostrar. Es solo un indicio. Por eso ese empeño en encontrar durante ese registro larguísimo en la vivienda donde no dejaron sin analizar ni un rincón y recortaron hasta los sofás. Los perros marcaron varios puntos que en una primera inspección dio sangre a falta de los resultados de criminalística.

Dos viajes al menos que no pudo justificar. Solo aceptó uno de ellos en una declaración y la excusa fue que iba a recoger una colilla que se dejó en un cenicero en Traspinedo. Uno de esos movimientos grabados por las cámaras de tráfico y por el ordenador del coche, fue en un lavadero de coches de una gasolinera. No hay fotografía específica de él lavando el vehículo. Por eso Óscar en su declaración dijo: “Es imposible que una cámara me grabara limpiando el coche”. Asegura que la única limpieza la hizo después de que la Guardia Civil lo inspeccionara por primera vez a finales de enero.