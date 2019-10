Cómo evitar que las 'killer questions' y tu 'yo digital' arruinen una entrevista de trabajo

Atrás están quedando las tradicionales maneras de buscar trabajo con el currículum en mano. Internet nos permite un acceso mayor a las amplias posibilidades laborales que se adaptan a nuestras habilidades , pero también los que nos buscan las usan. Pedro César Martínez Morán , director del Máster en Recursos Humanos de la ICADE Business School, da algunas de las claves de cómo las empresas emplean las redes sociales para atraer y captar talento. Y no, las entrevistas no se pueden dejar al azar, hay que prepararlas a conciencia.

Las redes sociales ya son la primera fuente para 'fichar'

Un estudio elaborado por la ICADE Business School, la Universidad de Deusto y The Key Talent , análisis único en Europa, señala que el 88% de las empresas emplea las redes sociales para atraer y captar talento. “Nuestro estudio ha venido a demostrar que la mayor tendencia es la utilización de redes sociales para detectar el talento que necesita una empresa a corto plazo como el que se pueda necesitar más adelante. Más que los portales de empleo , hay una tendencia cada vez más elevada a que sean las redes sociales las que provean de ese talento”, explica Martínez Morán.

Las ganas y la energía son cada vez más un valor añadido

Las ‘preguntas asesinas’ o ‘killer questions’: cómo afrontarlas

Las conocidas como ‘killer questions’ son preguntas que pueden marcar el devenir de una hipotética contratación. Son cuestiones vitales donde debe primar la sinceridad , según el experto. “Es una pregunta muy directa sobre algún dato que al empleador le interesa conocer. Se trata de recoger cierta información que se considera fundamental . Por ejemplo, si has dejado el trabajo hace dos años, el empleador puede preguntar: ¿Por qué dejaste este trabajo? Otro ejemplo puede ser: ¿Qué es lo que te llevó a estar 10 años en la misma empresa en la misma función? Son preguntas trampa para personas que tienen una larga trayectoria y que dicen mucho de ti, de tu personalidad y del encaje de las adversidades en un empleo, que las hay. Siempre se va a preguntar sobre el recorrido laboral, aunque este sea mínimo. Si uno lo tiene escaso se le preguntará por aquellas habilidades o áreas de mejora que uno tiene”. Y sí, también hay que ser sincero en ese punto.

Si has tenido algún conflicto dilo: lo descubrirán

Las personas con un mayor recorrido laboral que han sufrido cambios de empresas o sucesos en las compañías, ya sean negativos o positivos, tienen en la forma a la que respondan a estas cuestiones un perfil determinado. Los expertos en recursos humanos siempre pretenden 'conocer' al futuro miembro de su compañía. No solo su fortaleza sino también sus debilidades. “Una persona con mucha experiencia, que ha tenido muchos cambios en empresas ya sean positivos o negativos se va a enfrentar a más ‘killer questions’. Las empresas pueden pedir información a los empleadores anteriores por lo que si has tenido un conflicto en una empresa los expertos aconsejas a que lo pongas encima de la mesa, aunque prepares un argumento que no tenga por qué dejarte en evidencia. "La honestidad es una valiosa herramienta a la hora de encontrar un trabajo”, señala Pedro César Martínez Morán.