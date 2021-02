Ya no tienen miedo, aseguran desde los Mossos. No están organizados ni sometidos a jerarquías, pero sí espoleados, además, por las consecuencias de la pandemia. El paro juvenil y el confinamiento han incrementado aún más su agresividad.

El SUP insiste en la defensa a la Policía

“El portavoz parlamentario de Podemos en la Comisión de Interior ha mentido descaradamente esta mañana, acusando al SUP de insultar a su partido político en una nota de prensa. Y lo ha hecho parapetado en su inmunidad parlamentaria, en un privilegio que le ampara para acusarnos de algo que es falso. El SUP ha ejercido su libertad constitucional, tanto la de opinión como la del libre ejercicio de la sindicación, para valorar unas manifestaciones políticas que comprometen la seguridad de los policías, que dificultan su trabajo en la calle”, ha manifestado el sindicato.

“Pese a los intentos por callarnos o amordazarnos, desde el SUP vamos a seguir defendiendo a los policías, la legalidad de las intervenciones que se ajustan a Derecho y, sobre todo, nuestro derecho a ser respetados, a que no se ofenda nuestra labor, a que no se denigre nuestra profesionalidad y a que no se cuestione nuestro compromiso constitucional y calidad democrática. No nos callaron otros cuando nacimos en la clandestinidad y se consideraba a los policías como ciudadanos de segunda y no nos van a callar ahora por defender a los servidores públicos frente a ataques e intentos de politizar nuestro trabajo”, ha añadido.