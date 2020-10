Rafa Nadal hace el 12+1 en París y caza a Federer en el 'Grand Slam': destroza a Djokovic en la final y suma su 20º 'grande'

Al balear solo se le escaparon un puñado de golpes , brilló como el sol de París a pesar de que decidieran techar la pista. Lejos de reaccionar, 'Nole' chocó con el muro manacorí en el segundo set (6-2). El serbio tenía que subirse a un tren en marcha conducido por Nadal no este domingo sino ya hace 15 años y, con algo más de orgullo (7-5), hincó la rodilla como víctima 100 del español.

Nadal y Roland Garros: "Es una historia de amor inolvidable"

" En Australia él me ha matado y hoy ha sido para mí . Es parte del juego. Hemos jugado muchas veces, unas gana uno y otras otro", dijo el balear aún sobre la pista, después de pasar por encima del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5).

Nadal no quiso pararse en valorar su hazaña de igualar a Federer sino que resaltó la de su 13ª corona en París. "Ha sido un año duro, ganar aquí significa todo para mí. No es el momento ahora de pensar en esa cifra de 20 o en igualar a Federer. Para mí es solo un título más en Roland Garros, es muy importante. La mayoría de los mejores momentos de mi carrera los he vivido en esta pista", afirmó.