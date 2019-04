Terror en la butaca del cine: descubre por qué nos gusta pasar miedo

El miedo , esa sensación irrefrenable de la que no podemos escapar , es perseguido por muchas personas cuando acuden a ver una película de terror en la gran pantalla . El espectador consigue el éxtasis superior cuando grita de auténtico pánico en la butaca de la sala o desde el sofá de su domicilio.

Excitación que no se traslada a la vida real en la que, sin embargo, no gusta poner en juego nuestra vida. De esta manera, el espectador es consciente de que está viviendo una pesadilla en la ficción que le permitirá liberarse de toda la carga acumulada en la realidad producida por estrés y que no corresponde a algo auténtico. Situación inverosímil que responde a la sensación de plenitud final que experimenta una persona al ver un thriller o película dramática.