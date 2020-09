Los viajeros también prefieren las pruebas para detectar coronavirus. Según una encuesta reciente de SmartBrief for the Business Traveller, más del 65% cree que se debería exigir una prueba de coronavirus para los viajes. Pero, ¿son las pruebas, y la introducción de los llamados pasaportes de inmunidad de covid-19 (que muestran cuando alguien se ha recuperado de la infección) realmente la clave para poner al mundo en movimiento nuevamente? La respuesta, por supuesto, no es simple.