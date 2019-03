Los calcetines desparejados: el Down se vuelve viral

La de Lennon no es la única iniciativa de este tipo un día como hoy. Las personas con Síndrome de Down y sus familias juegan un papel muy importante a la hora de transmitir sus experiencias vitales. Es el caso de Ramón Pinna Prieto, padre de tres hijos, la pequeña de ellas una niña con trisomía 21 que advierte en una carta abierta de que "no hay ningún mérito en ser padre de un niño con Síndrome de Down. El único mérito está en ser padre. No desees que tu hijo nazca con Síndrome de Down, pero si lo trae, no desees que no nazca porque pienses que no eres capaz de ser su padre".