Rescates al límite: Los equipos de salvamento han trabajado toda la noche

La gota fría vuelve a dejar escenas impactantes. Las calles de Almería, Murcia y la comunidad Valenciana están completamente inundadas y han provocado situaciones de máxima tensión,bajo la presión del agua. Esta jornada también nos ha dejado a varios héroes anónimos que han preferido arriesgar su vida para ayudar a aquellas personas que no encontraban ninguna solución para salir de las grandes riadas, o simplemente, necesitaban ayuda y los equipos de rescate no llegaban. Aunque también se han visto muchas imprudencias, individuos que no ven el peligro y que deciden exponer su vida para poder ver el riesgo de cerca sin temer a las consecuencias.