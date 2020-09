Comidas con amigos y otras actividades que tienes que modificar con las nuevas restricciones de Madrid

Restricción de la movilidad en las 37 áreas

Sí se permite circular por las calles que atraviesan estas zonas pero siempre el origen y el destino sea fuera del mismo. Asimismo, se permite la circulación de personas residentes dentro de los ámbitos territoriales afectados aunque "se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles".

De hecho, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , ha adelantado en una entrevista en 'Cope', que este domingo habrá una reunión de coordinación en el ámbito del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en la que se decidirán exactamente cuáles son las condiciones de actuación. No obstante, ha detallado, los pasos a seguir serán los siguientes: en primer lugar, se establecerá cuál es el perímetro de las zonas básicas de salud, que están asociadas a los centros de Atención Primaria, y, posteriormente, se establecerán controles . En ellos se tendrá que presentar una acreditación de que se va a realizar un desplazamiento permitido.

Máximo 6 personas reunidas

Así las cosas, en toda la Comunidad de Madrid las reuniones de familiares y amigos no podrán superar el límite de seis (con la excepción de convivientes) . Además, los residentes de las 37 zonas afectadas no podrán estar con el resto de personas que convivan fuera de estas áreas.

Además, en estas 37 zonas, todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales .

Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por ciento , tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra. Además, las mesas, deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas en el resto de mesas.

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicable a los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

Por su parte, la actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, "podrán impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido".