Este es el retrato robot del agresor sexual en España

Hombre joven, de entre 18 y 35 años, y con nacionalidad española. Éstas son las características principales de los agresores sexuales cuya relación con la víctima es ninguna o desconocida, según un informe publicado por el Ministerio del Interior. España, no obstante, es uno de los países con menores cifras de delincuencia sexual en Europa , ya que los delitos contra la libertad sexual representan el 0,5% de las infracciones penales cometidas anualmente, aunque en torno al 70% de las víctimas de un delito de este tipo no denuncian los hechos.

Varón de entre 18 y 35 años

La media de edad de la víctima es de 28 años

Se ataca de noche, los domingos y en la vía pública

Tipos de perfiles de agresores sexuales

Los autores, jóvenes sin antecedentes

En las agresiones grupales hay menor presencia de agresores españoles que en las agresiones que no se cometen en grupo --31% agresores en grupo frente a un 49% en las no grupales--. Así, si se analiza la procedencia de los sujetos, muchos son de Marruecos (22% de los agresores en grupo frente al 14% en no grupales) y de Europa del Este (15% agresores en grupo frente al 11% en las que no se realizan en grupo).