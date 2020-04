Sanidad: "Detección y aislamiento precoz van a ser más importantes cuando se inicie la desescalada"

Continúa el aumento de los delitos

Desde la Policía Nacional, su subdirectora general Pilar Allúe que sustituye desde el sábado al subdirector general de logística de la Policía Nacional, José García Molina, tras haber manifestado síntomas del COVID-19, ha destacado una suma de hechos delictivos. "No bajamos la guardia, en absoluto, seguimos actuando con rapidez y eficacia", subrayando la protección a los comerciantes.

Por otro lado, "los niveles de movilidad siguen siendo bajos" y no hay incidencias en el transporte público, ha comunicado la secretaria general de Transportes, María José Rallo. Además, se ha referido a lo ya dicho por otras autoridades de que "no estamos en ningún proceso de desescalada" de cara a la reanudación de la actividad no esencial el lunes.