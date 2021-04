Rufino tuvo un accidente en la empresa siderúrgica donde trabajaba. Le costó tres dedos y la incapacidad laboral. Ahora, tras este golpe de suerte, todavía no tiene ni idea que lo que va hacer con el dinero. Eso sí, asegura que a pesar de los millones, su rutina no la cambia. Seguirá viniendo a tomarse el café, dice, como si cinco millones no alterarán a nadie.