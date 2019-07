La familia de Yéremi Vargas pide la reapertura del caso al encontrar "errores de extrema gravedad"

"Tenemos, y no puedo avanzar más, declaraciones manuscritas en los que se habla que no se les trató muy bien. Asimismo, la familia me ha contado que el juez era el que iba transcribiendo las conversaciones, algo que es muy raro", ha continuado el abogado, quien ha recalcado: "El auto da por sentadas una serie de conclusiones policiales que en los informes no aparecen. Lo que él afirma en su auto lo que ha dicho la OCU no es, dice todo lo contrario".