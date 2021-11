Bernardo Montoya insiste en que no violó a Laura Luelmo, pero el ADN en su cuerpo es suyo

"Bernardo Montoya repite una y otra vez hasta la muerte que él no violó a Laura Luelmo", defiende su abogado. Y la imagen de Bernardo Montoya llegando a los juzgados es impactante. El acusado sale del camión de la Policía Nacional, custodiado por dos agentes y esposado, mirando fijamente a la prensa y sin hablar. "Bernardo, ¿violaste a Laura?", preguntas los periodistas según ha desvelado El Programa de Ana Rosa. El preso reacciona inmediatamente y grita: "¡No!". El abogado cuenta que "él reconoció que su intención era violarla, pero él nunca la ha agredido sexualmente, él insiste y enfatiza que no la agredió, a mí me lo ha repetido hasta la saciedad".