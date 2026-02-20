Iván Sevilla 20 FEB 2026 - 07:30h.

Los moguereños dan vida a una recreación histórica, con "70 actividades de ocio y cultura en un ambiente vintage"

La iniciativa, en auge los últimos años, "pone en valor la estrecha relación de Moguer con el río Tinto y el mar"

HuelvaLa localidad de Moguer (Huelva) retrocede hasta 126 años en el tiempo para vivir su ya popular Feria 1900, en la que los vecinos lucen trajes de aquella época tan "próspera y culta", como recuerda el Ayuntamiento.

De hecho, coincidió con el nacimiento del poeta Juan Ramón Jiménez. Este 2026, el pueblo conocido por su cultivo de fresas celebra la novena edición de una festividad muy singular que atrae al turismo.

Comienza este 20 de febrero a las 17:30 horas en la Plaza del Cabildo y las 70 actividades programadas tanto de ocio como de cultura se celebran hasta el domingo 22 por la noche.

Si en el evento del 2025 rindió homenaje a los panaderos, este año "navega hacia el pasado marinero" del municipio, poniendo en valor "la estrecha relación de Moguer con el río Tinto y el mar".

"Siempre orgullosos de nuestras raíces", ha destacado el consistorio al respecto, explicando que para la recreación histórica, las calles se llenan de "pescadores encarnados por cientos" de personas residentes en la localidad.

Moguereños y moguereñas se ponen tanto ropa como complementos de 1900, que exhiben junto a peinados o tocados antiguos: "Su decisiva implicación es, sin duda, la base del extraordinario auge de la iniciativa en los últimos años".

Adornos y alumbrado para crear "un ambiente vintage" en Moguer

La fiesta turística tan atractiva en el territorio se puede disfrutar en el casco histórico de especial riqueza monumental en Moguer. Son precisamente estos elementos los que ayudan a mostrar "el mejor lienzo posible para recordar la época".

Una de finales del siglo XIX y principios del XX en la que de las tierras moguereñas "se exportaban vinos y licores a decenas de países europeos y de América", según ha rememorado la corporación municipal.

Para que la Feria 1900 sea una vuelta a aquel año lo mejor representada posible, se han instalado adornos, colgaduras y un alumbrado especial para crear "un ambiente vintage" que hace viajar en el tiempo.

Asociaciones culturales y sociales del pueblo colaboran colocando puestos en la calle en los que ofrecen a la gente distintos productos gastronómicos locales o regionales. Como se hacía antiguamente.

"Cada edición la proyección es mayor", aseguran

Según adelantó el consistorio moguereño, el evento recibe a visitantes de distintos puntos de España. Llegan casi un centenar de caravanas, decenas de moteros y varios autobuses de municipios como Gines (Sevilla) o Vícar (Almería).

"Cada edición la proyección es mayor", reconocen. Por eso, organizan gran cantidad de eventos que han publicado en una hoja de periódico también como en la época que recrean.

El viernes 20 abren una una exposición de coches antiguos, bicicletas y artilugios de hace un siglo, una feria del libro, un fotógrafo minutero o el gran tiovivo de 1900. Se suman a espectáculos musicales y circenses.

Aunque la jornada más intensa es la del sábado 21 con un concurso de caracterización y otro de pintura rápida titulado "Romero Barros", en dedicación al vecino que fue padre y maestro del pintor cordobés Julio Romero de Torres.

Una treintena de artistas de todo el territorio nacional participan en el certamen. Además, hay un torneo de ajedrez, talleres de esparto y cordelería o ambientación con música de los años 20 con Plater Band.

Gala 'Moguer y yo' además de la Quema del Judas para acabar

La gala 'Moguer y yo' empieza a las 18:30 horas, con reparto gratuito de fresas entre los asistentes. Cuenta con la actuación de la cantante de flamenco Sandra Carrasco.

Para el domingo carnavalero, la comparsa 'El Manicomio' de Jonathan Pérez Ginel (conocido como el Jona) ofrece sus coplas a los moguereños y moguereñas tras participar en el COAC 2026. La fiesta acabará con la tradicional Quema de Judas a las 20:30 horas.