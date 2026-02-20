Rocío Amaro 20 FEB 2026 - 06:30h.

La autora y maestra algecireña relata en su libro "¿Hay un superhéroe en casa?" cómo transformó su diagnóstico de cáncer de mama en un juego con sus hijos para afrontar la enfermedad

El cuento refleja su experiencia personal, desde la noticia del cáncer hasta los tratamientos, y subraya la importancia del apoyo familiar y la energía positiva

Cádiz"Un día, mientras me estaba duchando, me toqué la axila y me noté un bultito, así que fui a hacerme una ecografía", recuerda Palma De Hoyos, la madre de Lucas, de 11 años, y de Martín, de siete. "La radióloga me dijo que no se podía creer lo que estaba viendo; me hizo varias pruebas y finalmente me diagnostica cáncer de mama", cuenta.

Así comienza su historia, la de una mujer joven, madre y maestra, nacida en Algeciras, Cádiz, que acabaría convirtiendo un hecho tan real como la vida misma en un cuento de superheroínas. Y todo porque apenas un mes antes había fallecido su suegro, víctima de un cáncer de pulmón, y sus hijos aún no habían superado la muerte del abuelo. Ahora ella tenía que contarles que mamá tenía la misma enfermedad.

Porque el diagnóstico llegó mientras su vida cotidiana continuaba con sus hijos y su trabajo, pero también con la necesidad de transformar lo que estaba viviendo en algo que ellos pudieran entender y acompañarla. Palma debía pensar cómo contarles a los niños lo que estaba pasando. "Me surgieron muchas dudas sobre cómo iba a explicarles lo que estaba pasando y cómo podían verlo de otra manera", dice.

El experimento científico

Así que para que sus hijos pudieran comprender la situación sin miedo, Palma inventó un juego al que llamó "el experimento científico". La idea era mostrarles que, aunque la enfermedad era seria y complicada, ella podía enfrentarse a todo como una superheroína.

"Les conté que iban a hacer un experimento con mamá, que me iba a poner amarilla, que se me iba a caer el pelo y que me iban a meter por el PIC un líquido mágico que me iba a provocar algunas transformaciones”, explica. Así que ese PIC, un dispositivo para administrar la quimioterapia, se convirtió en el centro del juego.

A partir de ese momento, sus hijos pudieron seguir paso a paso lo que estaba pasando e incluso participar en el tratamiento con bastante curiosidad y mucho apoyo, algo fundamental en estos casos.

Del juego al cuento

Mientras todo esto ocurrí y recibía el duro tratamiento, Palma empezó a escribir su historia, inspirada en las preguntas y reacciones de sus hijos. Así nació "¿Hay un superhéroe en casa?", un cuento que refleja tanto los momentos difíciles que ha vivido junto a ellos, como los más alegres.

"Cuando le conté a mis amigos y familiares cómo se lo había contado a mis hijos, les llamó mucho la atención. Me decían: '¡Cuéntalo, Palma! Puede ayudar a muchas familias'. Eso fue lo que me motivó a escribirlo", relata.

Porque el libro muestra que, junto a los tratamientos médicos, la familia y los amigos aportan un apoyo y un acompañamiento que ayudan, y mu cho, a enfrentar la enfermedad.

Un prólogo para toda la familia

Todo queda explicado en un corto pero intenso prólogo, en que cuenta con sus palabras todo lo vivido: "Cuando me diagnosticaron cáncer de mama, no solo me enfrentaba a la enfermedad, sino también al reto de cómo contarle a mis hijos que su mamá tenía la misma enfermedad que se había llevado a su abuelo al cielo, apenas hacía un mes" explica.

"Sentí que tenía que darle un giro a la situación y así nació la idea del experimento científico, un juego en el que mamá iba a pasar por unas transformaciones para convertirse en un superhéroe. Escribí este libro para acompañar y ayudar a otras mamás y a otras familias que atraviesan algo similar. Quiero ofrecerles una forma divertida, sencilla y esperanzadora de contarles a sus hijos que su mamá tiene superpoderes", cuenta Palma antes de comenzar con el cuento que acaba de salir a la luz.

Aprender jugando

"Con los niños, cómo aprenden y cómo se divierten es lo más importante. Quería que vieran que su mamá podía enfrentarse a todo, incluso a lo que parecía difícil o doloroso, de una manera positiva", comenta Palma.

Gracias a su experiencia como maestra, transformó la enfermedad en un recurso pedagógico que ayudara a sus hijos a entender lo que pasaba y acompañarla paso a paso.

El cuento también refleja cómo el cariño y la energía que reciben de la familia y amigos ayudan a sobrellevar la enfermedad. "En el cuento se ve reflejado que no solo los tratamientos son los que curan, sino también el cariño y la energía que nos transmiten los demás. La vida está para celebrarla y agradecer todo ese cariño durante los tratamientos", añade.

Una historia para otras familias

Palma espera que su libro sirva como guía y compañía para otras familias que atraviesen situaciones similares. "Escribí esto para ayudar a otras mamás y a otras familias a explicar a los niños lo que pasa de una manera divertida y sencilla", concluye.