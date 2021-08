Detienen al suegro y al cuñado de Saray Montoya por la brutal agresión a puñaladas

"Psicológicamente es lo peor. Hay veces que no me lo creo" confesaba minutos antes de contar su versión al juez de instrucción encargado de llevar el caso. Una declaración tras la que, al ver indicios de delito, el magistrado ha decretado una orden de alejamiento contra el cuñado y el suegro de Saray, que no podrán acercarse a ella ni a su hija Naiara a menos de 200 metros ni tener ningún tipo de comunicación con ellas hasta que se resuelva el caso.