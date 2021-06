Los investigadores creen que Tomás Gimeno asfixió a sus hijas Anna y Olivia antes de lastrarlas en el mar

Crónica de la búsqueda desesperada de Anna y Olivia en aguas tinerfeñas

Los dos bultos se han encontrado atados al ancla, pero uno estaba vacío

La Guardia Civil cree que Tomás se lastró con 8 kilos de plomo

Dejó su barca a la deriva para que Beatriz pensara que había huido: despiadado hasta el final

Escapar de la isla era inviable con dos pequeñas, pero él quería que todo el mundo lo pensara. Esa es la gran simulación. Y la Guardia Civil lo sabía. Pero la madre de Anna y Olivia le daba la vuelta al argumento, intentaba pensar que todo era un montaje , una la escenografía para eliminar cualquier rastro de la vida de las niñas, pero para para huir con ellas. No quería ni imaginar que la acción de Tomás Gimeno se parecía más a lo que pretendió hacer José Bretón para seguir maltratando a su exmujer de por vida. De hecho, Bretón jamás ha reconocido que matara a sus hijos en la hoguera a pesar de haber sido condenado por ello. Beatriz, de la mano de su portavoz Joaquín Amills, lo explicaba “no tenemos ni un solo indicio del peor de los escenarios, no hay nada y los único que vemos es una obra escénica”.

Nadie vio salir vivas a Olivia y Anna de la vivienda de su padre

Los investigadores creen que asfixió a las pequeñas

Lo siguiente que ocurrió fue la desesperada persecución de una madre angustiada. Porque Beatriz llegó a la casa a las 21 horas y ya no estaba Tomás ni las pequeñas. Le llamó y el ganó tiempo diciendo que cenaban fuera y luego las llevaba. Estaba camino del puerto y probablemente ya las había asfixiado , que es lo que piensan que ocurrió. Beatriz volvió a localizarlo a las 10 y en esa conversación Tomás ya le dijo que no se la devolvería. La cámaras le habían captado en el puerto sacando de su coche seis bultos en tres viajes desde el maletero a la lancha . Dos bultos eran dos petates de neopreno sospechosos. Beatriz llamó y llamó y fue al cuartel de la Guardia Civil. pero para cuando los agentes hicieron un par de llamadas a ver si era verdad lo que decía esa madre, el móvil de Tomás ya no funcionaba.

Se había quedado sin batería y los guardias le dijeron a Beatriz que si no tenían convenio de visitas, no podían determinar un secuestro parental. No se empezó a buscar hasta el día siguiente. Cuando todo el entorno de Tomás había recibido mensajes de despedida. Para el entorno el hecho de que Tomás dejar su coche, su moto, su lancha, o su perro a amigos y familia, significaba que él quería que le cuidaran todo porque se fugaba. Pero para la Guardia Civil significaba un brutal crimen machista.