Sin miedo en Valladolid: colas para vacunarse con AstraZeneca

Igea y Casado piden disculpas

No obstante, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han pedido disculpas a los ciudadano s que en la jornada del miércoles se vieron afectados por la paralización en la Comunidad de la vacunación con Astrazeneca, aunque garantizan que no se arrepienten de la decisión y que lo volverían a hacer.

"Yo me voy a vacunar, en estos días me llamarán, soy de 1959, cuando me toque allí estaré y me vacunaré con Astrazeneca de la que me fío mucho", ha aseverado Casado.