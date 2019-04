Víctimas de trata de seres humanos: tres de cada cuatro víctimas solo reciben una 'mínima parte' de la indemnización

Una de cada cuatro víctimas de trata de seres humanos llegó a percibir una "mínima parte" de la indemnización reconocida por los tribunales debido al daño sufrido, tal y como recoge un estudio realizado en el marco del proyecto 'Justice at Last-European action for compesation for victims os crime project'. Asimismo, las tres cuartas partes restantes de los casos, las víctimas no recibieron ninguna compensación monetaria a pesar de que la resolución judicial la otorgaba.