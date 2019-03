“Te ha tocado a ti”: lo que el violador de Martorell, de nuevo en el banquillo, le dijo a su víctima

"Te ha tocado"

Hoy, el conocido como violador de Martorell se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pide para él 70 años de cárcel y no sólo exige que se le aplique la agravante de reincidencia, sino también por cometer el delito "por razones de género". La acusación pública sostiene que Pardo actuó en 2016 "motivado por su rabia contra las mujeres, por el hecho de no poder ver a su hija debido a la oposición de su expareja".

Las primeras condenas

Tomás Pardo ya había atacado y violado a dos mujeres en 2002 y fue condenado por ello a 26 años de prisión. “Me pegó patadas en la cabeza, me cogió por el cuello, pensé que me mataría”, contó entonces una de las dos mujeres. La otra narró que intentó girarle el cuello “para partirlo y fue entonces cuando me hice la muerta”.