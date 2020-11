El aplaudido mensaje de una joven contra los disturbios de las últimas noches: "No sois héroes, sois la lacra de esta sociedad"

Lucía, la escritora de este texto, continúa criticando el comportamiento vandálico que destroza ciudades como Madrid, León o Logroño : "Soy todos ellos, pero si algo tengo claro, es que no quisiera ser tú. No entiendo como existe gente a la que le importe tan poco destrozar ciudades enteras, negocios familiares , y vidas de personas inocentes que solo luchan por seguir adelante".

"Me dais asco, pero asco a niveles que no imagináis. Me da asco la forma en la que habláis, en la que actuáis, y en la que justificáis que lucháis por unos derechos que ni siquiera conocéis. Porque no tenéis derecho a jodernos la vida a todos", sentencia la joven.