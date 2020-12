El hilo viral de la única madre que no dejó asistir a su hija a una fiesta de adolescentes por el coronavirus: "Mucha gente sufre"

Bea Galán cree que esta decisión era cuestión de responsabilidad

"Hay mucha gente sufriendo y esto no se debe hacer", explica

Esta madre recibió mensajes felicitándola, pero también muchas críticas

En el contexto en que nos encontramos, sumergidos en la segunda ola de la pandemia y preocupados ya por si habrá una tercera, la responsabilidad individual es más importante que nunca. Por este motivo se ha hecho viral un tuit de una madre que no ha permitido ir a su hija a una fiesta donde asistían nueve personas. En pocas horas ha conseguido miles de retuits y me gusta.

Bea Galán, profesora, escritora y madre de dos hijas, denuncia que ella ha sido la única madre que ha dicho que no a la fiesta por la situación actual del coronavirus. "La invitación que le hicieron a mi hija me pareció desproporcionada e innecesaria", explica.

Dudó al ver cómo se lo tomaba su hija, pero la escritora cree que era cuestión de responsabilidad: "Dudé, pero esto no de ti o de mí, va de solidaridad. Mi hija se enfadó conmigo y usó todas sus armas para que la dejara ir, pero creo que no le tocaba ir. Hay mucha gente sufriendo y es bueno que ella entienda que esto no se debe hacer", relata la también profesora.

Hoy mi hija me odia. Esta iba a ser la mejor fiesta de su vida y se la he arruinado.

Espero que un día me mire y entienda que esto no va de fiestas y egos, sino de solidaridad, respeto, prudencia, cordura, madurez.

Espero que ella, de mayor, sepa comportarse y ver más allá. — Bea Galán (@beagalane) November 28, 2020

"En mi casa todo se arregla muy rápido"

Galán explica que tras el enfado inicial de su hija todo se solucionó con ayuda de sus hermanos que animaron a la adolescente: "En mi casa todo se arregla muy rápido. Las amigas de mi hija le decían que me intentará convencer, pero ella finalmente se acabó riendo. Por la noche, estuvimos viendo todos una película y lo pasamos muy bien".

El resto de madres del grupo aceptaron la decisión de Galán y, aunque la fiesta se celebró igual, no hubo ningún conflicto entre ellas: "Llamé a la madre que organizaba la fiesta, le conté el revuelo que había en Twitter y le expliqué que no se diera por aludida, que yo la quería igual porque somos muy amigas desde hace años", aclara.

4. Este es mi TL y en él hablo de lo que me apetece, pero sin la menor intención de convencer a nadie o de mover a un cambio de opinión. Y respeto, aun cuando discrepo.

No os enfadéis, que no vale la pena. — Bea Galán (@beagalane) November 29, 2020

Felicitaciones y también críticas en las redes

Debido a la repercusión de su hilo, esta madre recibió muchos mensajes felicitándola, pero también críticas y descalificativos: "Todo el mundo está muy atento a estas cosas porque hay mucha gente sufriendo y he recibido felicitaciones, pero también me han llegado insultos que no sabía ni que existían", denuncia Galán.

Algunos progenitores que también responden al tuit destacan la 'valentía' de esta madre al negarse ante su hija, ya que ellos creen que no podrían hacerlo: "Mi consejo es que debemos escucharnos nosotros por dentro, yo sabía lo que estaba bien. Tuve que conectar con mi voz interior y dejar fuera los ruidos", explica Galván.

Y es que muchos otros padres tachan el acto como una falta de libertad hacía los hijos y rechazan el razonamiento de esta madre: "Me sorprende que cueste tanto decir 'no' a los hijos, yo intento educarla en mis valores, pero no pretendo convencer a nadie. Yo sé lo que se tiene que hacer en mi casa", sentencia.