La reflexión de Iker Jiménez tras entrevistar a Marc Gil: "Hace falta un puñetazo para ver la realidad"

El desgarrador testimonio de Marc Gil en 'Informe Covid'

"Puedes ser o joven o mayor pero esa enfermedad no tiene edad. Los jóvenes no son conscientes. Yo soy joven y mira cómo estoy, no puedo ni asearme solo. Necesito ayuda. Yo les pediría a todos los jóvenes que hagan el favor de hacer caso porque no es broma. Es una auténtica realidad", fueron las palabras de este sanitario. Tras la emisión de la entrevista, Iker quiso hacer una reflexión al respecto a través de sus redes sociales.