'Código secreto 2' (17/11/2020) La Casa Fuerte, íntegro en HD

El culebrón Pantoja se sigue también dentro de 'La casa fuerte'. En esta ocasión ha sido Asraf quien se ha pronunciado sobre el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Nunca pensé que Kiko hablaría y menos en la tele" . Por su parte, Isa Pantoja ha dicho: "A lo mejor es para llamar la atención de mi madre" y ha querido marcar distancias con ambos: "Quiero a mi madre, quiero a mi hermano y no quiero entrometerme"

Además, Cristini ha decidido abrirnos la puerta de su corazón contándonos la durísima historia de vida en 'Espejo del alma'. Al ser preguntada por si infancia, la concursantes se rompía: “No podía haber sido peor, han sido muchas noches de lágrimas, muchos días de lágrimas por no tener ningún apoyo… Ha sido muy duro, pero he podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy. Gracias a mi fuerza, a mi fe… es la peor parte yo creo…”.