Asraf se pronuncia el conflicto de los Pantoja e Isa duda sobre Kiko Rivera: "A lo mejor es para llamar la atención de mi madre"

Isa Pantoja marca distancias: "Quiero a mi madre, quiero a mi hermano y no quiero entrometerme"

Asraf: "Nunca pensé que Kiko hablaría y menos en la tele"

Isa Pantoja se enteró por Jorge Javier de todo lo que había dicho Kiko Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja en la última gala de 'La casa fuerte 2'. Pasados unos días, la concursante se sinceró con Sandra Barneda sobre cómo se siente con toda esta crisis familiar que hay fuera del reality.

"Yo cuando me enteré, fueron muchas cosas que me sorprendieron. Intenté no hablar de ello en la casa pero al final tuvo que explotar por algún sitio. Hablé con algunas personas y han sido unos días jodidillos. Ya no son solo mis palabras, parece que ahora mi hermano las está corroborando", señalaba.

Una de las personas con las que primero se desahogó fue con Asraf. Le contó todo lo que había visto de Kiko, pero también le habló de sus dudas respecto a lo que está sucediendo: "Había muchos colaboradores y él estaba con Jorge Javier. Le preguntaron cómo comenzó todo y él dijo que el dos de agosto. A mi él no me cuenta nada (...) Yo no me puedo poner en la situación porque mi padre no se ha muerto pero de ahí a formar todo esto, supongo que habrá algo más".

"Uno se puede plantar en Cantora y otra puede coger el teléfono y llamar (...) Todo esto, ¿por que tú has descubierto unos trajes que no contabas con ellos? A lo mejor es la manera de llamar la atención de mi madre públicamente. Pero si él cree que así lo va a conseguir, no creo que lo vaya a hacer", opinaba.

Asraf se pronuncia sobre el conflicto familiar

Isa se ha mostrado bastante "sorprendida" por lo sucedido pero también por cómo ella ha asumido las cosas. La concursante revelaba que no se veía capaz de afrontarlo con tanta fuerza. Dice que le está afectando, pero que no quiere pronunciarse más porque le "faltan datos". "Quiero a mi madre, quiero a mi hermano y no quiero entrometerme", explicaba.

Quien sí se pronunció fue Asraf, que ha "flipado". "Él sabrá más que nadie y a ver cómo se soluciona esto. Espero que no llegue a más. Nunca pensé que hablaría y menos en la tele. Me ha sorprendido bastante incluso diciendo rumores de cosas fuertes y las ha soltado", confesaba.

Al preguntarle Sandra Barneda por qué era lo que más le había sorprendido, el concursante primero miraba a su novia para pedirle permiso. "¿Paro o...?", le susurraba. Pero finalmente proseguía: "Lo que más me ha sorprendido ha sido lo del doctor, por ejemplo. Lo de que le habían mentido sobre su padre".

Pero Isa le cortó ahí. "Me estoy poniendo muy nerviosa. Estoy harta del tema. No sé cómo explicarlo que ya lo que pase con ellos... Encima me faltan muchos datos. No quiero que me afecte aquí dentro. Que todos se enteren ahora no me importa pero para mí es desagradable".

Isa encuentra apoyo en sus compañeras y les habla de sus vivencias en Cantora

Por otro lado, Isa también habló con algunas chicas de la casa sobre lo que está pasando. Con ellas se sinceró sobre el día en que de pequeña entró a la habitación de Paquirri y asegura que le vio.