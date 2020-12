Isa apoya a Asraf y defiende su relación

Isa mostraba entonces públicamente su apoyo a su novio al compartir que ella tampoco había entendido que se hicieran esos comentarios. "No me gustan. Ellos han vivido también mi relación, porque hemos estado todos los compañeros, entonces me sorprende que digan esas cosas sabiendo lo que he sufrido por algunas insinuaciones. Me hubiera gustado que me dijeran esto a mí. No hablo de Ana Rosa sino de la gente con la que tengo contacto", decía Isa.