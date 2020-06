Gala 4 (21/06/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Oriana Marzoli ha contado que Yola Berrocal y Cristian Suescun se besaron y ha explotado la bomba porque ellos dicen que no se acuerdan. Cristian hace una de las mayores confesiones de su vida dentro del concurso ante la sorpresa de todos, especialmente de su madre Maite Galdeano y su hermana Sofía Suescun: "Yo estoy con mi novia, la quiero mucho. Pero no he estado en mi vida enamorado de nadie. No he tenido un flechazo. Pero la quiero mucho y la respeto", decía.