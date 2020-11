Los mensajes de apoyo que ha recibido Marta Peñate tras convertirse en concursante de 'LCF'

Tras la despedida de Mari Cielo, tocó darle la bienvenida a la nueva concursante oficial, que no fue otra que Marta Peñate. Muy entusiasmada, la canaria entraba en la casa más blindada de España "sin ver nada" del programa. "No he querido prejuzgar". "¿Tienes novio ahora?", le preguntaba Jorge Javier. "Bueno...alguna historia ahí", se reía ella. "No puedo hacer nada en la casa, mis padres están a punto de desheredarme, no les gustó mi paso por la isla".