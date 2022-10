Edgar ha sido uno de los primeros solteros de Villa Playa en ser expulsado por las chicas. A pesar de haber tenido algo en el pasado con Claudia y de haber protagonizado uno de los momentos más sensuales y comentados del programa con ella, el soltero no consiguió despertar sentimientos en las participantes. En 'El debate de las tentaciones', Edgar responde a todas las preguntas de Sandra Barneda y de los colaboradores .

El soltero ha reconocido que no se esforzó en tentar. Su justificación se ha basado en que veía que las chicas ya tenían su mirada puesta en determinados solteros y sintió que él no congeniaba con ninguna de ellas. No obstante, aseguró que todas ellas, y en especial Claudia, que es a la que conoce más, se están mostrando al 100%.