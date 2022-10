Marta Peñate pierde los nervios con Suso Álvarez y termina dándole un inesperado susto

En una nueva noche de ‘El debate de las tentaciones’, Marta Peñate y Suso Álvarez han ocupado los sofás del plató como colaboradores . Ambos estaban sentados al lado, a no más de un metro de distancia.

La canaria tomaba la palabra para compartir su opinión sobre Claudia: “A mí lo que me molesta de ella es que está todo el rato achacando a Javi, que si se va a sentir mal, que si…”. No podía terminar su frase porque Suso le interrumpía para defenderla: “Claudia no ha hecho nada y Javi ya la está liando”.