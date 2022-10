Laura pide una hoguera de confrontación con Mario: “Es para que entienda lo que he hecho”

Laura ha caído en la tentación con Adri , con el que tiene mucha complicidad e incluso se han besado en varias ocasiones. Pero no se quita las dudas de la cabeza: “Yo con Adri estoy muy bien, pero no estoy segura de estar así por cómo es él, o porque me gustaría tener eso que tengo con él, con Mario”.

Laura está arrepentida de haber cruzado la línea con Adri , según le ha explicado a Sandra Barneda: “Estoy arrepentida de los besos porque me dejo llevar y a lo mejor él no cruza esa línea, entonces siento que le estoy dando la razón”.

Cuando la presentadora le anunció que había imágenes de Mario para ella, Laura no quiso verlas: “No necesito ver imágenes, necesito ver a Mario. Quiero preguntarle mirándole a los ojos si me quiere”. Además, avanzó la posible reacción de su chico: “Creo que no va a entender nada, va a sentir que, además de fallarle yo a él, le pido explicaciones. Pero es lo que necesito. (…) Aunque tiene muchas explicaciones que darme, yo también tengo que dárselas a él. La hoguera es para que entienda lo que he hecho”.