Las chicas decidieron que l a pareja que debía abandonar 'La isla de las tentaciones' para que pudieran entrar Cristian y Ana fuesen Sara y Manuel . Las razones que dieron fueron que no estaba disfrutando tanto de la experiencia y que a su relación no le hacía falta pasar por esta prueba de amor, porque estaban muy seguros el uno del otro.

Sara se tomó bien la decisión. A pesar de que quiso aclarar que sí que estaba disfrutando, pero a su manera, aceptó que era ella quien debía marcharse de Villa Paraíso. “Estoy tranquila, porque sé que si pudieran no elegir, no me elegirían. Aunque sí que me gustaría quedarme aquí para seguir viendo cosas, a mí me está costando”, reflexionó.