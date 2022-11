Javi abandonó la hoguera tras ver unas imágenes en las que creía que Claudia se estaba besando en la boca con Álvaro. No paraba de darle vueltas y, en pleno momento de desesperación, salió corriendo por la playa en busca de su novia .

Llegó a Villa Playa, pero no pudo ver a su chica. El equipo del programa había avisado a todos los habitantes de la mansión que debían entrar en sus habitaciones lo antes posible, evitando así que se encontraran con Javi .

A la extronista no le gustó nada la incursión de su novio en la villa . Le ha pedido espacio, que sea más independiente y que se integre con sus compañeros y las solteras, por lo que llegar corriendo y gritando en su busca solo ha empeorado las cosas.

Sandra Barneda le enseñó a Javi las imágenes de su asalto a Villa Playa, pero él seguía en sus trece: “No me arrepiento porque yo soy así”. Además, estaba convencido de que a Claudia le gustó el gesto: “Obviamente si a ti te viene a buscar tu novio a decirte que te ama, no te puede molestar”.