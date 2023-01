Los chicos acababan de poner sus límites en Villa Playa cuando ocurrió algo que ni ellos ni los espectadores se esperaban, porque no había ocurrido antes en el programa: las tentadoras llegaron por sorpresa .

Más tarde pudieron conocer mejor a las tentadoras, que volvieron a presentarse... pero esta vez dejándoles unos cuantos recaditos a las chicas, que no sentaron nada bien.

También era el momento de que los solteros se presentaran y contaran un poco más de sí mismos. No faltaron las indirectas hacia los novios, que no se callaron, sobre todo David, que no paró de hacer comentarios.