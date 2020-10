Terelu domina más el medio e interviene más veces

Terelu no titubea a la hora de dar su opinión en público y sabe argumentar sus ideas perfectamente. Sus reflexiones son más profundas y se muestra más comprensiva con las actitudes de los distintos concursantes.

Terelu está más relajada y hace bromas

Alejandra no tiene miedo y es más honesta

Pero la poca experiencia de Alejandra también la dota de una frescura que su madre no tiene. La pequeña del clan de Las Campos habla sin miedo al qué dirán y expresa libremente sus opiniones sobre el concurso.

Un ejemplo fue cuando todos los colaboradores quitaba responsabilidad a Sandra Pica en la infidelidad de Tom a Melyssa , pero Alejandra la señalaba como parte culpable: "No tiene respeto", decía.

Alejandra mete más la pata

Las dos defienden a Melyssa y critican a Tom

Alejandra fue la primera en enviar un mensaje a Melyssa cuando Tom le fue infiel por primera vez y le recomendó alejarse lo máximo posible del que era su pareja: “Para que alguien me quiera así mejor que no me quiera nadie en la vida”, reflexionó en voz alta.