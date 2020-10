A Geles Hornedo esta actitud “de criticar, censurar, juzgar y calificar a una mujer que trabaja de noche como mujer fácil es muy machista”. Y explica el porqué: “¿Qué es eso de que una mujer es fácil porque se acuesta con quien le dé la gana? Estás fomentando unas normas patriarcales que establecen unos paradigmas para los hombres y otros para las mujeres. Esa norma que dice que para nosotras la libertad sexual no existe y por tanto no podemos hacer lo que queramos, sino ser castas y modositas. Estamos en 2020 y no se puede tolerar que se señale a las mujeres por la vida que hacen. Debemos ser solidarias con nosotras”.