Andrea: "Ismael quiso volver conmigo pero dejó claro que no es de fiar"

Andrea ha contado en 'La isla de las tentaciones seis meses después' que Ismael quiso retomar su relación con ella. "Tuvimos una conversación en la que aceptó todo, dijo que había madurado y me dijo que estaba dispuesto a volver conmigo. Yo no quiero volver con él porque en su paso de la isla dejó claro que no era de fiar", ha explicado.