Melyssa será quien pida la hoguera de confrontación con Tom: "Necesito saber el por qué"

" Necesito una respuesta y una explicación sea la que sea : que se ha enamorado, que se ha vengado... Necesito saber el por qué porque creo que no me merezco ", explicará la extronista entre sus motivos para convocar la hoguera de confrontación donde se decidirá su futuro.

No solo el de ella, sino también el de su relación con Tom. Ante la convocatoria, Tom tiene la opción de presentarse o no. "Si no aparece, abandonaré pero no quiero que vuelva a tener ningún contacto conmigo", aseveraba Melyssa.