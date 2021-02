Tras enfrentarse a su tercera hoguera, Diego no aguanta más . Después ver las imágenes de Lola en Villa Montaña, el cantante está al límite y necesita hablar con ella. El cantante pide a Sandra Barneda poder hablar con su novia y la presentadora traslada el mensaje a la villa de las chicas.

"Diego ha pedido una hoguera de confrontación porque quiere explicaciones. No quiero que me contestes ahora, te voy a explicar los riesgos. En el casto de que no aceptes, abandonarás inmediatamente 'La isla de las tentaciones' sin posibilidad de hablar con él y sola", le comunica Sandra a Lola.