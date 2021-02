En plató, la soltera contó toda la verdad sobre el trabajo que hizo con Diego . "A mí Diego me contactó por Instagram y me dijo que iba a grabar un tema nuevo. Tanto la otra chica como yo pensábamos, por cómo se comportaba, que no tenía novia, pero a mí nunca me besó fuera del rodaje . Lo que sí pasaba es que, si decían que cortaban la escena, él seguía besando". Alba no pudo disfrutar de ninguna cita ni logró tener ningún acercamiento con los chicos .

Bela: "Se quedan las que saben"

Bela tuvo una primera cita con Jesús y aunque tuvieron buen feeling, no llegaron a nada más. "No me ha gustado nada que me expulsaran pero me lo esperaba. No ha podido ser. Soy una tía un poco tímida y es lo que me ha echado para atrás. Yo sé que en la calle puedo mostrarme tal cómo soy y aquí no ha podido ser. Hay tías que entran, tías que salen y se quedan…pues las que saben", ha confesado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.