Christofer y Fani dan un paso más en su relación y se unen para siempre

Christofer y Fani han retomado su relación de pareja y no se cansan de proclamar a los cuatro vientos lo felices que están después de su crisis de pareja. Ajenos a los comentarios de la gente, la pareja parece estar disfrutando de esta segunda oportunidad y no están dispuestos a que nada ni nadie se entrometa entre ellos.

Fani y Christofer se dieron una segunda oportunidad tras de 'La isla de las tentaciones'! "Al final la perdoné porque la amaba", decía Christofer seis meses después de abandonar el programa ante la infidelidad de Fani con Rubén.



Sin embargo, había algo que Fani quería hacer sí o sí: pedirle perdón delante de toda España. "Sé que me he potado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenia la necesidad de hacerlo", explicaba.